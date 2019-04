La NASA revoit son calendrier prévisionnel après l’explosion de Crew Dragon

© NASA

Coup dur pour SpaceX

Une opportunité pour Boeing et son CST-100 Starliner ?

Source : Cnet.

À l'heure actuelle, les causes de l'explosion de Crew Dragon ne sont pas encore connue. L'agence spatiale américaine et la firme d'Elon Musk travaillent à élucider l'origine de l'anomalie ayant provoqué l'explosion d'un ou plusieurs des huit moteursqui équipent la capsule Crew Dragon Si l'explosion au sol de la Falcon 9 en septembre 2016 avait eu pour conséquence de suspendre tout lancement pendant près de 5 mois, cela risque d'être bien plus long dans le cas de Crew Dragon, puisque cette capsule est destinée à transporter des hommes et des femmes jusqu'à l'ISS. En attendant les résultats de l'enquête, dont on a encore que très peu de détails, la NASA va devoir être patiente et revoir son calendrier prévisionnel. L'agence spatiale pourrait en effet être contrainte de réserver d'autres vols à bord du vaisseau russe Soyouz , alors que sa dépendance vis-à-vis du Roscosmos aurait dû logiquement prendre fin début 2020.SpaceX restait pourtant sur une très bonne série, notamment avec la récupération de ses trois boosters (même si l'un d'entre eux a finalement été perdu à cause de la météo ) dans le cadre de la mission Arabsat-6A , ou encore avec le premier test concluant de Starhopper , le prototype de Starship, cette fusée censée venir révolutionner le domaine. En outre, cette capsule Crew Dragon semblait elle aussi être sur la bonne voie puisqu'elle est parvenue, début mars, a rejoindre l'ISS pour son premier vol inhabité Si l'on peut espérer pour SpaceX et la NASA que l'anomalie à l'origine de l'explosion ne provienne pas d'un défaut de conception, ce qui retarderait d'autant plus l'avancée du programme CCDeV (), les probabilités que Crew Dragon ait souffert durant son séjour vers l'ISS, notamment avec un retour en mer avant d'être récupérée, sont largement envisageables. En effet, la capsule qui a malheureusement explosé ce 20 avril était la même que celle qui a réalisé la première mission orbitale vers l'ISS.Avec ce coup dur pour SpaceX et Crew Dragon, le CST-100 Starliner va peut-être maintenant pouvoir faire ses preuves et devenir contre toute attente le premier vaisseau américain à transporter des astronautes jusqu'à l'ISS.Souffrant pourtant déjà d'un calendrier maintes fois retardé, le CST-100 Starliner aurait initialement dû réaliser son premier vol d'essai en ce début d'année 2019. Reporté au mois d'août, il se pourrait que - si tout se passe comme prévu - la capsule de Boeing soit la première depuis la navette spatiale à permettre à la NASA «» !