Soyouz fait de la résistance : la Russie construit un nouveau vaisseau pour la NASA

Depuis 2011, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) est contrainte de faire appel à son homologue russe pour envoyer hommes et ressources vers la Station spatiale internationale (ISS) . Pourquoi ? Car depuis cette date susmentionnée, les États-Unis ne disposent plus de navettes prévues à cet effet, la faute à plusieurs accidents mortels survenus au cours des dernières décennies.Conséquences : les Américains n'ont pas d'autres choix que de faire appel aux célèbres fusées russes Soyouz, qui jouissent donc ici d'un certain monopole. Bien que la donne devrait prochainement changer avec l'apparition d'acteurs privés US, à l'image de SpaceX , qui pourraient réduire la dépendance du pays de l'Oncle Sam à son meilleur ennemi de toujours.Sauf que cette indépendance ne semble pas encore être d'actualité au regard des dernières informations publiées par l'agence de presse russe Tass . Le directeur de la NASA Jim Bridenstine a en effet écrit une lettre à son homologue de Roscosmos, en la personne de Dmitry Rogozin, pour lui demander de construire un nouveau vaisseau Soyouz MS destiné au transport d'astronautes américains.Un retard au niveau des vols spatiaux commerciaux a ainsi poussé M. Bridenstine à contacter l'intéressé, lequel a affecté un nouveau budget en la matière.Cette collaboration permettra aux USA d'ajouter des sièges supplémentaires à bord de l'engin spatial habité Soyouz prévu en 2020-2021. Une autre fusée Soyouz destinée à des vols touristiques sera aussi fabriquée.