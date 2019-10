Hygiea : un astéroïde de notre système solaire pourrait être requalifié en planète naine

Des observations récentes remettent en question le statut d'Hygiea © ESO/P. Vernazza et al., L. Jorda et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Elle est ronde, et c'est très bien

Bientôt six planètes naines ?

Source : ESO

Selon des observations récentes du chercheur, l'objet répond en effet à toutes les conditions requises pour devenir la plus petite planète naine du système solaire.(le "Very Large Telecope", situé au Chili,», explique Pierre Vernazza.Hygiea (du nom d'une déesse de la mythologie grecque) répondrait donc à la première des quatre conditions faisant d'elle une planète naine : elle disposerait d'une masse suffisante pour atteindre un équilibre hydrostatique. En général, les corps célestes ayant atteint cet équilibre ont une forme globalement sphérique.Et les trois autres conditions étaient en fait déjà remplies par « l'astéroïde ». L'objet est effectivement en orbite autour du soleil, et comme il ne gravite pas autour d'une planète, ce n'est pas une lune. Enfin, comme toutes les planètes naines et contrairement aux planètes (non naines donc), Hygiea n'a pas «» les environs de son orbite. C'est ce dernier point qui a d'ailleurs relégué Pluton au rang de planète naine en 2006.Aussi, pour Pierre Vernazza, Hygiea doit être désormais considérée comme une planète naine. Si ce reclassement a lieu, l'objet et ses 430 kilomètres de diamètre constitueraient la plus petite planète naine du système solaire, détrônant Cérès et ses 950 kilomètres de diamètre. Hygiea est également plus petite que Vesta et Pallas (respectivement 525 et 512 kilomètres de diamètre), pourtant considérés comme des astéroïdes.La décision de reclasser ou non l'objet reviendra à l'Union astronomique internationale (IAU), et pourrait être prise dès 2020. Jusqu'à présent, seules cinq planètes naines sont connues : Cérès, Pluton, Hauméa, Makémaké et Éris.Les observations réalisées grâce au VLT ont également apporté de nouvelles connaissances sur Hygiea. Les scientifiques s'attendaient à découvrir un vaste cratère d'impact sur l'astéroïde. En réalité, et bien qu'ils aient pu analyser 95 % de la surface de l'objet, seuls deux cratères ont été identifiés. Pierre Vernazza déclare à aleur sujet :«». À l'aide de simulations numériques, l'équipe de l'observatoire européen austral (ESO) a estimé que la famille d'astéroïdes Hygiea (qui compte environ 7 000 corps célestes de taille similaire) serait née il y a 2 milliards d'années, suite à une collision avec un objet dont le diamètre était alors compris entre 75 et 150 kilomètres.