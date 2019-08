Le directeur de la NASA pense que Pluton devrait être considérée comme une planète

Photographie de Pluton capturée par New Horizons lors de son survol le 13 juillet 2015 © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

My favorite soundbyte of the day that probably won't make it to TV. It came from NASA Administrator Jim Bridenstine. As a Pluto Supporter, I really appreciated this. #9wx #PlutoLoversRejoice @JimBridenstine pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ — Cory Reppenhagen (@CReppWx) August 23, 2019

Un débat qui persiste depuis 2006

Une décision irrévocable ?

Il y exprime son opinion tranchée sur la question en déclarant : « Pluton est une planète. Je m'y tiens, c'est ainsi que je l'ai appris et j'en suis convaincu ».Déclassée au rang de planète naine il y a déjà 13 ans, Pluton, le plus grand objet connu de la ceinture de Kuiper, fait toujours parler de lui. Jim Bridenstine a en effet profité de la date anniversaire de cette déclassification (le 24 août) pour donner son avis sur la question. Il a déclaré lors d'une visite à l'Université du Colorado : « Vous pouvez écrire que l'administrateur de la Nasa a de nouveau déclaré que Pluton était une planète ».Si cette décision prise par l'Union astronomique internationale (UAI) en 2006 est depuis, à l'instar des responsables de la mission New Horizons , Bridenstine a quant à lui trouvé une justification peu orthodoxe en partageant une opinion dénuée d'argument scientifique.Pourtant, les arguments des détracteurs de cette nouvelle classification ne manquent pas. Comme l'explique Science Alert , de nombreux efforts ont été entrepris pour que Pluton retrouve son statut d'antan comme c'est le cas avec Philip Metzger qui explique dans une étude que les planètes devraient être classées en fonction de leur taille et de leur nature sphérique.Malgré tout, l'UAI n'est pas prête à revenir sur sa décision. Selon cette association d'astronomes, Pluton ne peut avoir le statut de planète, car « elle n'a pas fait le ménage dans son voisinage » ; autrement dit, elle cohabite avec de nombreux objets autres que ses satellites. En outre, la reconsidération de Pluton en tant que planète pourrait être problématique, car certaines lunes et autres objets transneptuniens pourraient alors eux aussi se voir attribuer le statut de planète.Première « planète » découverte par les Américains, Pluton est un objet historique qui a permis d'en apprendre beaucoup sur les objets transneptuniens et la ceinture de Kuiper. Les somptueux clichés capturés par la sonde New Horizons resteront sans doute gravés dans les mémoires, nous dévoilant un objet remarquable avec une géographie et une géologie très diversifiée, avec ses différents paysages, ses zones montagneuses, ses plaines et autres volcans de glace. Pour ces différentes raisons,, ce n'est pour autant pas avec de tels arguments que Jim Bridenstine fera pencher la balance.