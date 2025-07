Les chercheurs pensaient avoir déjà tout vu du côté des trous noirs, depuis la première image du M87* en 2019. Ils avaient tort. Une étoile vient d’échapper deux fois de suite à l’étreinte gravitationnelle d’un trou noir supermassif, situé à environ 400 millions d’années-lumière de la Terre. Le phénomène, observé en 2022, a été suivi d’une seconde éruption en 2024 au même endroit. Et les données montrent que les deux événements sont quasiment identiques.

C’est ce qui a poussé les astronomes à formuler une hypothèse peu orthodoxe selo laquelle la même étoile serait revenue, deux ans plus tard, pour une nouvelle interaction avec le trou noir. Elle n’aurait pas été totalement détruite lors de son premier passage.

« L’étoile n’est pas une boule uniforme », a précisé Iair Arcavi, chercheur à l’université de Tel Aviv, cité par Mashable. « Sa partie externe est plus pelucheuse, elle peut donc être arrachée plus facilement. Si l’étoile est passée à la bonne distance, il est possible que son cœur plus dense ait survécu », a-t-il ajouté.

Les deux éruptions, appelées événements de perturbation par effet de marée, ont été détectées par l’observatoire de Las Cumbres. Cet ensemble de télescopes robotisés est conçu pour capter des phénomènes brefs mais intenses dans le ciel. Après avoir comparé les courbes de lumière, les chercheurs ont exclu d’autres causes comme une lentille gravitationnelle ou deux sources distinctes.