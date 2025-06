L’IA intervient ici pour reconstituer des images à partir de signaux fragmentaires. Les données brutes du télescope EHT sont souvent incomplètes ou parasitées par des effets atmosphériques. Pour combler ces manques, les chercheurs ont utilisé des algorithmes entraînés sur des simulations réalistes de trous noirs. L’une des équipes, issue du MIT et du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a publié une version plus nette de Sagittarius A *, obtenue grâce à un modèle appelé PRIMO.

Le modèle PRIMO mobilise des réseaux neuronaux capables d’extrapoler les zones manquantes à partir de milliers d’exemples simulés. L’idée n’est pas de produire une nouvelle image, mais d’en proposer une interprétation la plus fidèle possible à partir des données disponibles. Cela donne un résultat plus précis que celui publié en 2022 par la collaboration EHT, tout en respectant les contraintes physiques connues. « Notre méthode permet de récupérer les structures les plus fines autour du trou noir », souligne Vincent Fish, membre du projet EHT.

Les chercheurs précisent que cette version affinée complète l’image officielle sans la remplacer. Elle offre une autre lecture, plus détaillée, en préparation des prochaines campagnes d’observation prévues dans les années à venir.