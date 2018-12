Explorez le trou noir Sagittarius A* en VR sur YouTube

© ESO/Gravity Consortium/L. Calçada

Un voyage immersif au cœur de la Voie lactée

Une expérience accessible à tous

Cette vidéo VR sur 360° a pu être réalisée grâce à une simulation qui reprend le toutes dernières données disponibles concernant Sagittarius A*.En attendant de pouvoir un jour visionner la toute première image d'un trou noir en créant un télescope virtuel de 10 000 kilomètres de diamètre grâce au consortium international de l'(EHT), ces chercheurs de l'université de Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas, continuent leurs recherches dans le cadre du projetvisant à comprendre le mystérieux phénomène.L'équipe du BlackHoleCam , qui est également l'un des partenaires actifs de l'EHT, vient de publier une vidéo dans laquelle l'observateur se retrouve en orbite autour de, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée et dont on possède maintenant des preuves formelles de son existence . Leurs travaux ont été publiés dans Computational Astrophysics and Cosmology Jordy Davellaar, l'un des chercheurs de l'équipe de BlackHoleCam, explique : «».Une expérienceoù l'on peut voir l'attrait de la matière vers le trou noir, les tourbillons de plasma, ainsi que son disque d'accrétion. Une simulation avec un très haut niveau de réalisme qui sera aussi bien utile pour les chercheurs que pour d'autres publics, comme le souligne Jordy Davellaar : «».