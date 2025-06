D'après des informations exclusives du Wall Street Journal, Meta développe un nouveau casque VR premium pour l'année prochaine. Baptisé Loma en interne, il serait bien plus léger et moins encombrant que son prédécesseur, et aurait une forme plus proche de lunettes comme les Ray-Ban Meta. Des spécificités qui font énormément penser à un casque développé sous le nom de code Puffin, déjà évoqué par Clubic à l'été dernier.