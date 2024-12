La traduction en direct, également réservée aux testeurs du programme, propose un dialogue fluide entre quatre langues : anglais, espagnol, français et italien. Le système requiert le téléchargement préalable de packs linguistiques et la configuration des langues de l'utilisateur et de son interlocuteur. Les traductions se font instantanément, soit en audio directement via les lunettes ou en texte sur un smartphone.

Les Ray-Ban intègrent désormais nativement l'application Shazam (uniquement disponible pour les usagers canadiens et américains), qui leur permet d'identifier instantanément la musique ambiante à partir d'une simple commande vocale. Mark Zuckerberg s'est même fendu d'un petit reels sur son compte Instagram pour en faire la démonstration hier.