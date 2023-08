Les prochaines Ray-Ban connectées de Meta permettront de streamer de la vidéo

Le journaliste Janko Roettgers aurait eu accès à des documents internes chez Meta et indique dans un post de blog que l'entreprise américaine préparerait un système permettant de streamer directement du contenu à partir de cette prochaine génération de lunettes. Les streamers pourront donc montrer sur les réseaux Facebook et Instagram leur quotidien ou leur sortie du moment.

Les Ray-Ban Stories 2 pourraient également transcrire en version audio les commentaires écrits par les spectateurs dans le chat. On imagine rapidement le capharnaüm que cela pourrait engendrer, notamment pour les influenceurs et les vidéastes soutenus par une large communauté. Il est possible donc que cette fonctionnalité soit réservée à un public ciblé, par exemple, d'après Roettgers, aux abonnés ayant souscrit un abonnement soutien et donnant quelques euros chaque mois à leur vidéaste préféré.

Pour supporter cet outil gourmand en énergie, les Ray-Ban Stories 2 devraient être équipées d'une plus large batterie et de caméras plus performantes, avec une qualité vidéo en hausse par rapport à la précédente génération.

Au chapitre des nouveautés, les nouvelles lunettes disposeraient aussi d'un système de contrôle du volume automatique, qui augmenterait le son tout seul lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant. Enfin, Meta ajouterait une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour empêcher les utilisateurs de prendre des photos et vidéos s'ils ont réussi à éteindre la LED en façade qui indique aux passants que les caméras des lunettes enregistrent.

Les Ray-Ban Stories, deuxièmes du nom, devraient être présentées dès cet automne par Meta et seraient disponibles avant la fin de cette année 2023.