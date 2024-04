Meta enrichit ses Ray-Ban connectées d'un assistant IA, mais pour quoi faire ?

Toutefois, la plus importante nouveauté concerne, sans surprise, l'intelligence artificielle. Aux États-Unis et au Canada pour commencer, tous les détenteurs de Ray-Ban Stories 2 pourront accéder à l'assistant d'IA Meta AI with Vision gratuitement. Alimenté par Llama 3, ce modèle sera prochainement intégré à WhatsApp, Messenger et Instagram.