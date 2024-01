Pour donner un coup de fouet au métavers, Facebook compte sur… Apple

Plutôt que de se battre toute seul pour imposer sa vision du métavers, l’entreprise espère que l’entrée d’Apple sur le secteur lui permettra de devenir l’équivalent d’Android sur le marché. Comprendre, une alternative plus ouverte, moins chère et plus accessible. De ce point de vue là, les chiffres ont tendance à donner raison à la maison mère de Facebook puisque même le très onéreux Meta Quest Pro (1499 $) est toujours 2000 $ moins cher que l’Apple Vision Pro.