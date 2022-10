Pourquoi le casque de réalité mixte d'Apple sera très cher, selon Mark Zuckerberg

Le principal intéressé affirme être « en concurrence profonde et philosophique » avec les méthodes utilisées par la firme de Tim Cook. Mark Zuckerberg a logiquement été questionné sur l'arrivée d'Apple dans le secteur de la VR et sur l'hypothétique prix affolant (possiblement entre 2 000 et 2 500 dollars) que le casque pourrait coûter à son lancement. « En général, les gens construisent du matériel et essaient d'en tirer un bénéfice, alors que si vous êtes Apple, vous construisez du matériel et vous le faites payer le plus cher possible », a-t-il répondu.