Zuckerberg persiste et signe : pour lui, Apple développe en secret son propre metaverse

Pour Zuckerberg, ces deux philosophies (ouverte et collaborative vs fermée et interne) se sont manifestées à chaque génération d'ordinateurs, et il défend largement sa vision. L'un de ses arguments, cependant, semble empirique. Il argue en effet que le développement de casques VR nouvelle génération par Apple pourrait affecter tout le marché de la réalité virtuelle. L'entreprise a, il est vrai, l'habitude de réserver jalousement ses produits aux programmes et usages qu'elle contrôle. Mais pour être parfaitement honnête, le créateur de Facebook aurait également pu rappeler que Meta ne procède pas toujours différemment. Horizon Worlds est pour l'instant réservé aux propriétaires de casques Meta Quests uniquement.