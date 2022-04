Plus gourmande qu'Apple, Meta prendra 48 % de commissions sur les ventes dans Horizon Worlds

Dans le détail, une part de 30 % sera versée à la maison-mère de Facebook via la plateforme Oculus et les 17,5 % restants via Horizon Worlds. C’est bien plus que les frais de 30 % appliqués sur l’Apple Store, tant décriés, et surtout beaucoup plus que ce à quoi les commerçants de produits virtuels sont habitués. À titre de comparaison, les NFT vendus sur les principaux concurrents de la nouvelle plateforme comme Decentraland et The Sandbox ne se réservent respectivement que 2,5 % et 5 % du montant total des ventes.