Elle dénonce des agressions sexuelles dans le metaverse Horizon Worlds

Quelques jours seulement après son lancement aux États-Unis et au Canada dans une version ouverte à tous les utilisateurs de plus de 18 ans, l'application Horizon Worlds, accessible via les casques et lunettes VR de Meta, a rapidement révélé les dangers qui pourraient découler de cet univers entièrement virtuel. Une femme aurait, selon la firme de Mark Zuckerberg, fait part, le 26 novembre, d'une agression sexuelle dont elle aurait été victime via son avatar, sur les serveurs du metaverse.