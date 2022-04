Apple tacle Meta quant au montant des commissions sur les achats virtuels

Apple ne prend plus de gants. La semaine dernière, Meta prenait tout le monde de court en annonçant ponctionner les ventes dans son metaverse Horizon Worlds de presque de 50 %. « Nous estimons que c'est un taux assez compétitif sur le marché » avait tenté de justifier l’entreprise pilotée par Zuckerberg dans la foulée. À titre de comparaison, Decentraland et The Sandbox ne conservent respectivement que 2,5 % et 5 % du montant total des ventes.