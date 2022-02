Facebook repense son infrastructure publicitaire pour envoyer des pubs ciblées sur iOS

Meta (ex groupe Facebook) a publié ses résultats du dernier trimestre, et si la société reste une machine à générer du cash, quelques pépins viennent gripper le moteur normalement si bien huilé. Entre la perte d'un million utilisateurs actifs quotidiens et de revenus publicitaires sur iOS, les investisseurs ont pris peur et Meta a dégringolé en Bourse.