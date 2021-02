Publicité : aidez Facebook à vous traquer sur iOS, et sauvez des PME

Nos tests de solutions Wi-Fi mesh se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, à côté de son offre Orbi, Netgear dispose de modules plus compacts et plus discrets également adaptés à la norme Wi-Fi 6 : les Nighthawk MK62 et MK63. Logiquement, ils se destinent à des logements plus petits que l’Orbi RBK752 testé il y a quelques semaines… Encore que.