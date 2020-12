Les employés de Facebook critiquent la campagne anti-Apple du géant communautaire

Dan Levy, le vice-président du département de la publicité chez Facebook, a publié un message en interne décrivant les motivations de cette campagne publiée dans les grands quotidiens du pays. Un ingénieur de Facebook a répondu. Il affirme ainsi : « On dirait qu'on est en train de justifier une mauvaise action faite à l'insu des gens avec un message complaisant ».

D'autres s'interrogent sur les effets de cette campagne publique anti-Apple. « Cela ne nous inquiète-t-il pas que notre position pour protéger les petites et moyennes entreprises puisse se retourner contre nous et que les gens la perçoivent comme "FB protège son propre business" ? ». D'autres se montrent plus directs : « Les gens veulent une vie privée. Les objections de Facebook vont être perçues avec cynisme. Est-ce qu'on savait que cela projetterait une mauvaise image avant même avant de publier ? ».

Beaucoup pointent ainsi l'hypocrisie de Facebook à l'image de cet employé qui affirme : « La seule chose que j'entends encore et encore c'est "C'est mauvais pour notre business". Et j'aimerais vraiment qu'un dirigeant dise clairement "Les gens se portent mieux s'ils ne savent pas ce que l'on fait, si on n'a pas à s'expliquer, s'ils n'ont pas le choix d'approuver ou non nos pratiques, si on les cache derrière des fonctionnalités intéressantes pour qu'ils acceptent un tracking caché tant qu'on en minimise l'importance" ».