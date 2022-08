Meta confirme que son nouveau casque VR pour le metaverse sera disponible en octobre

« Project Cambria » sera donc présenté dès le mois d'octobre de cette année. Si Zuckerberg ne l'a pas évoqué explicitement, il ne fait aucun doute que le casque VR sera mis à l'honneur durant la prochaine conférence Connect, l'événement annuel organisé par Meta autour de la réalité virtuelle et du metaverse.

Mark Zuckerberg avait précédemment indiqué que son prochain casque de réalité virtuelle serait lancé avant la fin de l'année 2022. À l'occasion de sa venue dans le célèbre podcast de Joe Rogan, diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming audio Spotify, le fondateur de Facebook a donné plus de précisions sur le créneau de sortie de son nouvel appareil.