Oculus : Facebook travaille déjà sur les Quest 3 & 4 pour intégrer le suivi du visage et des yeux

« Compte tenu de la manière dont le hardware se développe, il est crucial de savoir de quoi seront faits vos trois prochains produits. Ce n'est pas comme le software qui peut être modifié et adapté régulièrement. Nous avons donc des équipes travaillant dès maintenant sur nos nouvelles générations de casques VR et sur ce à quoi ressembleront les Quest 3 et 4 » a confié Mark Zuckerberg à The Information.

La fonctionnalité phare que le patron de Facebook veut voir implémentée sur ces futurs modèles est le suivi du visage et des yeux. Ces deux technologies permettraient, selon lui, de renforcer davantage l'aspect social de la réalité virtuelle, notamment grâce à des avatars. Avec le suivi du visage et des yeux, il serait ainsi possible d'animer de manière réaliste nos incarnations en réalité virtuelle.