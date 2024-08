Le groupe de Mark Zuckerberg a peut-être été trop ambitieux pour le coup, quand on sait qu'Apple commercialise son casque à partir de 3 499 dollars aux États-Unis (et 3 999 euros en France). Un prix extrêmement élevé, qui semble être le frein majeur à un succès d'ampleur. Meta a dû considérer qu'il n'existait actuellement pas de grand marché pour un casque trop cher.

Et ce, d'autant plus, que la politique de Meta dans le secteur paraît pour le moment d'aller chercher les prix les plus bas possible. Ainsi, selon une information de la newsletter Power On, du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, une version moins onéreuse du Meta Quest 3 arriverait sur le marché en septembre. Ce « Meta Quest 3S » pourrait être vendu à un prix compris entre 300 et 400 dollars. Une opportunité plus intéressante ?