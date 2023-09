Meta n'a pas oublié le metaverse, oh non : elle entame même sa relance en France !

De manière plus large, les athlètes de tout niveau en France adoptent la réalité virtuelle pour s'entraîner de manière plus précise et efficiente. En utilisant des technologies immersives, ils peuvent analyser leurs mouvements et leurs compétences cognitives en profondeur, renforçant leur confiance et leurs performances. Rezzil, l'entreprise d'IA qui se développe en collaboration avec des joueurs et entraîneurs de football, a constaté une amélioration significative de la réaction à l'environnement et des réponses en temps réel à des scénarios de stress élevé. Ces avancées transforment non seulement les performances sportives, mais aussi la manière dont les athlètes se préparent mentalement.