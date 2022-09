Meta (Facebook) est sûre que l'impact du metaverse "sera réel", mais dans 10 ans

Meta a lancé, ce lundi 5 septembre, une campagne nommée « Impact will be real », dont l'objectif est d'informer le public des applications concrètes d'Horizon Worlds dans le monde. Après avoir assuré en introduction que son metaverse serait développé sous le contrôle et avec le concours de décideurs politiques et de partenaires industriels, la firme a entrepris de décrire les possibilités qu'offrirait son univers virtuel dans le futur. Un futur qu'elle estime atteindre dans une dizaine d'années.