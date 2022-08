Meta Horizon Worlds est dispo en France : qu'est-ce que c'est et comment rejoindre le metaverse ?

Cette plateforme de réalité virtuelle a été développée pour les casques Oculus. Pour en profiter, enfilez votre casque de réalité virtuelle et plongez-vous dans un monde parallèle ! Sur Horizon Worlds, vous pouvez explorer les environs, vous faire des amis ou jouer à des jeux. Grâce à l'Oculus, vous vous déplacez dans le jeu depuis votre salon. Vous pouvez aussi vous téléporter, avancer en continu, et interagir avec l'environnement virtuel grâce aux deux manettes de l'Oculus (nécessaires pour jouer sur Horizon Worlds). Le metaverse est compatible avec l'Oculus Rift S et l'Oculus Quest 2.

Les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres espaces sur Horizon Worlds. Un portail de création intégré permet aux joueurs de développer leurs propres jeux ou activités. Ainsi, vous pouvez créer votre espace de méditation, une salle de classe, un jeu multijoueur…

Depuis quelque temps, il est aussi possible d'y acheter des objets virtuels. Bientôt, vous pourrez vendre vos propres créations virtuelles sur la plateforme.