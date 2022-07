Meta/Oculus Quest : le casque VR se débarrasse (presque) de Facebook

Avec ce nouveau compte Meta, le géant américain indique vouloir offrir plus de flexibilité aux utilisateurs quant à la façon dont ils existeront dans le fameux metaverse à venir. Cela passe par la connexion via une adresse mail et par un contrôle du caractère privé de son compte (au choix : ouvert à tous, seulement aux amis et à la famille, ou privé). Les comptes d'enfants de 13 à 17 ans seront automatiquement privés.

En réalité, la différence entre l'obligation d'avoir un compte Facebook et un compte Meta semble surtout reposer sur un plan sémantique. Il sera en effet toujours possible de relier son compte Meta à ses comptes Facebook et Instagram, le cas échéant.

En association avec cette nouvelle forme de compte, le profil Oculus se transforme en profil Horizon. Il s'agira d'un avatar personnalisable, avec un pseudonyme et des informations à détailler selon la discrétion de chacun. Vous l'aurez compris, cet avatar servira à vous représenter dans le metaverse de Meta Quest.

L'édifice du géant américain prend donc peu à peu forme et devrait accueillir bon nombre de visiteurs, au vu de l'impressionnant succès du Quest 2 et de la pleine expansion du marché des casques VR en général.