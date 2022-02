Meta : vous n'êtes pas prêt pour les avatars 3D sur Facebook et Instagram

L'apparence des avatars a bénéficié d'une franche amélioration. Meta tient en effet à offrir à ses utilisateurs une variété qui soit la plus grande possible dans la personnalisation du personnage 3D. Outre les formes de visages et les couleurs de peau nouvellement ajoutées, les avatars avaient déjà vu l'arrivée de nouveaux yeux, nez, barbes, coiffures, tenues et corpulences. Meta a d'ailleurs publié un avant/après, pour celles et ceux qui voudront s'amuser au jeu des 7 différences.