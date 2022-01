Messenger : le chiffrement des messages (en opt-in) est disponible pour tout le monde

Plusieurs mois après avoir commencé à tester le chiffrement de bout en bout, la firme de Mark Zuckerberg est passée à la vitesse supérieure en déployant l'E2EE à l'ensemble des usagers de Messenger, la deuxième messagerie instantanée la plus utilisée au monde, avec 1,3 milliard d'utilisateurs. « Vous pouvez maintenant choisir de vous connecter avec vos amis et votre famille de manière privée et sécurisée », atteste Meta.