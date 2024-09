Le géant des réseaux sociaux assure, en outre, que les discussions offriront des fonctionnalités poussées. Nous pourrons ainsi réagir aux messages grâce à des émojis et y répondre directement. De même, des indicateurs de frappe (quand les trois petits points s'affichent lorsqu'une personne écrit) et les accusés de réception seront disponibles. Et ce n'est pas tout. Les conversations groupées devraient être prises en charge dès 2025. Il faudra cependant attendre 2027 pour les appels audio et vidéo.