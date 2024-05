Une faille de WhatsApp pourrait divulguer les groupes privés dont vous faites partie, prenez vos précautions

Selon les ingénieurs, améliorer la protection contre ces attaques par corrélation rendrait l'application moins performante, ou la ferait consommer des données et de la batterie, un compromis difficile pour une entreprise comme Meta.



En fin de compte, « la tension sera toujours la part de marché et la domination du marché », plutôt que la protection des utilisateurs à risque, déplore une source interne à Meta. Toutefois, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent pallier cette éventuelle faille de WhatsApp. Ils peuvent par exemple utiliser un VPN fiable pour crypter leur trafic et le faire passer par un tiers. Ils ont également possibilité de passer sur des messageries encore plus sécurisées comme Signal, mieux protégées contre l'analyse de trafic, choisir de se connecter

avec le réseau Tor, qui masque totalement les métadonnées,

ou bien, pour les plus confiants, attendre un possible futur « mode très sécurisé » sur WhatsApp, qui ajouterait du bruit au trafic. L'espoir fait vivre, après tout.