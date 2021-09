WhatsApp : pour Kaspersky, "aucun type de communication en ligne ne peut être 100% privé"

Kaspersky l'affirme : « Aucun type de communication en ligne ne peut être absolument 100 % privé ». Ce constat semble teinté aussi bien de gravité que de lucidité. « La présence d'un système de chiffrage la confiance dans une application sont deux choses complètement différentes », insiste-t-on du côté de l'éditeur. Se pose alors une question de confiance, celle accordée à la personne avec laquelle vous conversez sur WhatsApp. Mais là, c'est une autre question. « Même la discussion la plus secrète et la plus protégée peut être photographiée », ajoute Victor Chebyshev. Et là aussi, l'inverse est tout aussi vrai. Car le chiffrage de l'échange de bout en bout n'empêchera pas la personne avec laquelle vous échangez d'envoyer votre message à une autre.