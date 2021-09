Protection des données : l'Irlande inflige une amende de 225 millions d'euros à WhatsApp

Dans le détail, qu'est-ce que la Data Protection Commission reproche à WhatsApp ? Pour l'autorité, tout a commencé fin 2018. À cette époque, elle a d'abord commencé par examiner les pratiques et politiques de la messagerie instantanée, pour vérifier si celle-ci remplissait bien ses obligations de transparence vis-à-vis du RGPD. Lorsque nous parlons de transparence, il faut comprendre les informations données aux utilisateurs et utilisatrices actifs et aux utilisateurs et utilisatrices potentiels de WhatsApp. C'est-à-dire toute la partie traitement des informations opéré par la messagerie et sa maison-mère, Facebook avec entre autres des visées publicitaires théoriques.