Le bureau européen des unions de consommateurs s'attaque aux nouvelles politiques de WhatsApp

Le BEUC a déposé une plainte auprès de la Commission européenne et du réseau européen des autorités chargées de la protection des consommateurs, soutenu par huit organismes membres, dont l'UFC-Que Choisir en France.

Les plaignants dénoncent des conditions qui ne sont « ni transparentes ni compréhensibles pour les utilisateurs ». Ils estiment également que WhatsApp multiplie les « violations des droits des consommateurs européens » avec les règles imposées qui sont actuellement en place.

Comme l'explique Monique Goyens, directrice générale du BEUC :

« WhatsApp bombarde les utilisateurs et utilisatrices depuis des mois de messages pop-up agressifs et persistants pour les forcer à accepter ses nouvelles conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité. Ils ont dit aux utilisateurs et utilisatrices que leur accès à leur application sera coupé s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. Pourtant, les consommateurs ne savent pas ce qu'ils acceptent réellement. WhatsApp a été délibérément vague à ce sujet et les consommateurs et consommatrices seraient exposés à un traitement de données de grande envergure sans consentement valide. C'est pourquoi nous appelons les autorités à prendre des mesures rapides contre WhatsApp pour s'assurer qu'il respecte les droits des consommateurs ».