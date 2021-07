WhatsApp : le partage des vidéos en haute résolution est en test, potentiellement bientôt sur vos écrans

Avoir la main sur l'envoi de vidéos, c'est une fonctionnalité que WhatsApp est en train de mettre en place en ce moment même pour les utilisateurs et utilisatrices d'Android. Déployé dans une version bêta, cet outil vous permettra de régler le paramétrage avant l'envoi potentiel d'une vidéo, ce qui devrait ainsi révolutionner la qualité, entre autres, du contenu reçu.

Et pour cause, jusqu'à présent, les vidéos volumineuses étaient envoyées à vos contacts comme documents attachés et non comme vidéos en tant que telles, ce qui restreignait de fait la qualité du contenu expédié, compacté afin de faciliter son envoi. Mais cela pourrait bientôt être du passé.

Dans une mise à jour en version bêta numérotée 2.21.14.6, les utilisateurs et utilisatrices d'Android ont désormais accès à une fonctionnalité permettant de choisir la qualité de la vidéo qui sera envoyée. Il suffit de cliquer sur « Stockage et données » dans les paramètres de l'application et choisir quelle option vous sied le mieux.