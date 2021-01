Avec plus d'un quart des utilisateurs, l'Inde demande à WhatsApp d'annuler ses nouvelles conditions

Face à la polémique engendrée par l'annonce de ses nouvelles conditions d'utilisation, WhatsApp a décidé d'en repousser l'entrée en vigueur. Initialement prévues pour le 8 février, ces dernières sont aujourd'hui planifiées pour le 15 mai.

Si Facebook se donne un peu de temps pour convaincre ses utilisateurs, en Inde, on demande tout simplement le retrait de ces nouvelles CGU qui, rappelons-le, ne sont pas optionnelles. Selon Techcrunch, le ministère indien des technologies de l'information a envoyé un email à Will Cathcart, responsable du développement et de la stratégie de WhatsApp, lui expliquant que la politique que Facebook s'apprête à mettre en place pose de « graves inquiétudes » en ce qui concerne « le choix et l'autonomie des citoyens indiens ».

« Pour cette raison, nous vous demandons de retirer ces propositions de changements », conclut le message.

Sur les 1,5 milliard d'adeptes de WhatsApp à travers le monde, l'Inde représenterait aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs. Aussi le ministère s'interroge sur les différences de partage de données que l'on constate entre l'Union Européenne et les autres pays du monde, et ajoute :