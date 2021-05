L'Allemagne veut empêcher le déploiement de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp

« Le décret vise à sauvegarder les droits et libertés des millions d'utilisateurs qui approuvent les conditions d'utilisation dans toute l'Allemagne [...]. Les scandales liés à la protection des données de ces dernières années, de "Cambridge Analytica" à la fuite de données récemment révélée qui a touché plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook, montrent l'étendue et les menaces du profilage de masse. Cela concerne les droits fondamentaux, mais aussi la possibilité d'utiliser le profilage pour influencer les décisions des électeurs afin de manipuler les processus décisionnels démocratiques » a déclaré Johannes Caspar, commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg.