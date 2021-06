WhatsApp : alors, fonctionnalités limitées ou pas ? Ce que dit officiellement Facebook

Ce que nous retenons de cette phrase, qui provient directement de la messagerie donc, c'est la référence temporelle « pour le moment ». Aujourd'hui, WhatsApp n'est pas en mesure de confirmer si la situation actuelle sera la même dans trois mois, six mois ou un an. On peut imaginer que si une part substantielle des utilisateurs n'a toujours pas accepté la nouvelle politique d'ici un certain nombre de mois, WhatsApp pourrait une fois de plus revenir sur sa décision.