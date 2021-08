Une version modifiée de WhatsApp sur Android installe le trojan Triada

Un autre malware connu sous le nom de xHelper est également téléchargé. Découvert en 2019 par Malwarebytes , ce virus est particulièrement compliqué à supprimer. Il continue d'être réinstallé sur l'appareil de la victime après avoir été effacé et même après une restauration à l'état d'usine du téléphone. En cause, un programme qui s'installe dans la partition système et qui réinstalle xHelper dès que possible.