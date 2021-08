Samsung va arrêter de diffuser de la publicité dans les applications installées par défaut sur ses smartphones

Les fabricants de smartphones Android ajoutent souvent une surcouche propre à leur marque par dessus le système d'exploitation de Google et Samsung ne fait pas exception à la règle avec One UI. Celle-ci propose des applications gratuites incluses directement sur le téléphone, comme Samsung Weather, Samsung Pay ou encore Samsung Theme. Cependant, sur leurs dernières versions, ces applications contenaient des publicités intrusives et peu populaires auprès des utilisateurs.