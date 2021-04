Les premiers chevaux de Troie dans le store de Huawei repérés, et ils seraient "multifonctionnels"

L'application fait donc sa part de boulot, mais les tâches malveillantes principales sont effectuées à l'aide de modules supplémentaires téléchargés sur Internet. En ce qui concerne le variant Android.Joker.531 (utilisé sur 4 des 10 applications citées plus haut), une fois le programme malveillant lancé, les trojans se connectent à leur serveur de gestion et reçoivent des paramètres, le tout sans que l'utilisateur puisse en avoir conscience. Ils téléchargent ensuite un composant et le lancent.