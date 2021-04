Les attaques DDoS et par mot de passe, incidents les plus signalés entre 2018 et 2020

Selon l'enquête de F5 Labs, la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) est la deuxième à avoir le plus souffert des attaques par déni de service distribué ou attaques DDoS et attaques par mot de passe, symbolisées par les assauts par force brute et le credential stuffing. La région APCJ (Asie-Pacifique, Chine et Japon) est la plus touchée.