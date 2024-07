Comment OVHCloud a contré cette énorme attaque DDoS

Alors que le dernier assaut qu'a subit le fournisseur de services cloud s'élevait à 809 Mpps – un chiffre déjà colossal – le mois d'avril a été un véritable cauchemar pour l'entreprise. Cette dernière a dû affronter une attaque DDos d'une ampleur complètement inédite, puisque celle-ci a atteint les 840 millions Mpps. Ces attaques, de plus en plus fréquentes et intenses, s'inscrivent dans un contexte mondial où la cybermenace ne cesse de croître, obligeant les entreprises du secteur à améliorer en permanence leurs stratégies de défense pour contrer des adversaires toujours plus sophistiqués et déterminés.