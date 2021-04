La plateforme "Ma classe à la maison" déraille, la faute à une cyberattaque, et les ENT dans le dur

Le dispositif du CNED (Centre national d'enseignement à distance), "Ma classe à la maison", a pour sa part connu des déboires un peu plus inquiétants, si l'on en croit le gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a essentiellement noté des lenteurs de connexion et de réponse entre 8h et 10h, mais celles-ci se sont prolongées une partie de la journée, avec une attaque massive vers 14h30 sur le site institutionnel CNED.fr qui, pour celles et ceux qui transitaient par lui (et non via des URL directes), a entraîné des coupures de site, provoquées par de multiples attaques.