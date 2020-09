Enfants mal formés aux outils numériques : les parents appréhendent un reconfinement

Que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, le numérique est de plus en plus présent. Et forcément, plus le niveau est bas (et les enfants jeunes), plus les doutes sont importants. 35% des parents d'élèves issus d'une école élémentaire redoutent de devoir eux-mêmes faire cours à leur progéniture. Une proportion plus faible pour les parents de collégiens (31%) et lycéens (23%), plus autonomes. Mais au-delà de l'autonomie, les parents interrogés sont 66% à penser que les lycées sont préparés et équipés « pour initier efficacement leurs enfants aux technologiques du numérique ». Une proportion qui tombe à 49% pour les collèges et à 31% pour les écoles élémentaires.