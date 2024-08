Bombing_Basta

En effet y’a plusieurs nom de domaine appartenant à l’état, mais c’est facile de les connaitre.

Et « revealclasse » n’en fait sûrement pas partie.

Comme toujours en cas de doute, on fait une recherche et on recoupe les sources, on ne clique pas « bêtement » sur le premier lien venu donné souvent dans un mail « inconnu ».