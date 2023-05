Vie privée : qui veut interdire le chiffrement de WhatsApp ?

Le 12 avril dernier, le Conseil de l'Union européenne délivrait un document d'un peu moins de 70 pages (récemment mis en ligne par Wired), concernant la lutte contre la diffusion de contenus pédopornographiques. Parmi les obstacles cités dans le document, on retrouve le « chiffrement de bout en bout » disponible sur certaines applications de messagerie, et largement mis en avant par WhatsApp notamment (qui va vous demander de saisir le mot de passe plus régulièrement).