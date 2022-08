WhatsApp promet de ne laisser aucun gouvernement scanner vos messages

Une réponse qui fait grincer des dents l’association NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, association luttant contre la maltraitance des enfants au Royaume-Uni), ajoutant qu' « il est de plus en plus clair que la sécurité des enfants et la vie privée des adultes ne doivent pas nécessairement être opposées l'une à l'autre. Nous voulons une discussion sur ce à quoi peut ressembler une réglementation équilibrée ». Un sujet qui n’a pas fini de faire couler de l’encre.