WhatsApp veut devenir le porte-parole du chiffrement avec une première campagne

En janvier 2021, WhatsApp présentait une mise à jour très controversée de ses conditions générales d’utilisation. Celle-ci mettait en péril la confidentialité des échanges entre pairs et attirait les foudres sur WhatsApp et donc sur Facebook.

Avec un simple tweet de dix caractères - « Use Signal » - Elon Musk glaçait les velléités californiennes de maintenir WhatsApp dans les tops téléchargements. En quelques jours, les utilisateurs de smartphone se ruaient sur l’application de messagerie sécurisée de la fondation à but non lucratif créée par Moxie Marlinspike et Brian Acton.

Plusieurs mois se sont écoulés, et WhatsApp entend ainsi redorer son image.

Au Royaume-Uni où la campagne sera déployée, Priti Patel, secrétaire d’État à l’intérieur britannique, a déjà émise des réserves sur le chiffrement des contenus de Facebook en avril 2021. Reste à voir si WhatsApp réussira à faire connaître sa nouvelle position en obtenant le soutien des utilisateurs.