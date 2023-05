WhatsApp : l'édition des messages, un rêve qui devient réalité ! Mais vous devrez être rapide...

Cette nouvelle fonctionnalité et son déploiement interviennent dans un contexte où WhatsApp donne davantage d'outils à ses utilisatrices et ses utilisateurs pour (re)prendre en main le contenu de leurs discussions. Cela se traduit notamment par davantage de cybersécurité et, plus exactement, de cyberconfidentialité via le « verrouillage de discussion ».

Partie prenante de Meta, la maison mère de nombreux réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, WhatsApp est utilisée par près d'un tiers des humains puisque plus de 2 milliards de téléchargements de la messagerie instantanée ont été recensés depuis son lancement. En France, c'est bien WhatsApp qui est l'application la plus téléchargée en 2022.